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Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине в сфере безопасности

Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине в сфере безопасности
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам источника издания, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Он отметил, что среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщалось, на 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

Теперь, пока вопрос находится на рассмотрении, средства заморожены и финансирование Украины в сфере безопасности ставится под сомнение.

США Украина Дональд Трамп

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