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Киев передал Москве списки задержанных в РФ украинцев для нового обмена

Киев передал Москве списки задержанных в РФ украинцев для нового обмена
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России граждан Украины, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сказала она в "Интерфаксу" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Ранее, выступая на этом форуме, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией. "Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщил, что в Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, однако это потребует "кропотливой и растянутой по времени работы". Он добавил, что Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей".

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