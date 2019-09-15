Поиск

В Афганистане убили высокопоставленного представителя "Талибана"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Теневой губернатор афганской провинции Саманган, представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин убит в ходе авиаудара правительственных сил, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Афганистана.

"Автомашина, в которой ехал Мавалави Нуриддин и четверо его телохранителей, подверглась удару с воздуха вблизи селения Туксин уезда Дара-и-Суф в 9 утра в воскресенье", - сказал агентству начальник пресс-центра 209 корпуса афганской армии Ханиф Резаи.

По его словам, все находившиеся в машине боевики убиты.

Талибы эти сведения пока не комментировали.

Как сообщалось, в начале сентября в результате авиаудара ВВС Афганистана был убит теневой губернатор талибов Мулла Абидулла в провинции Баглан, вместе с ним ликвидировали еще 45 террористов.

Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Иран отверг обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Иран отверг обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 сентября

Сенатор из США предложил "сломать хребет режиму" в Иране ударом по НПЗ

Сенатор из США предложил "сломать хребет режиму" в Иране ударом по НПЗ

Трампа призвали не делиться секретами с Корбином, если тот придет к власти

Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки
Brexit

Bloomberg узнал о намерении Джонсона проигнорировать запрет на "жесткий" Brexit

Brexit

Большинство британцев согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии

США обвинили иранские власти в атаке на объекты Saudi Aramco

"Роскосмос" сообщил о корректировке орбиты МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');