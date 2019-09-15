В Афганистане убили высокопоставленного представителя "Талибана"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Теневой губернатор афганской провинции Саманган, представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин убит в ходе авиаудара правительственных сил, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Афганистана.

"Автомашина, в которой ехал Мавалави Нуриддин и четверо его телохранителей, подверглась удару с воздуха вблизи селения Туксин уезда Дара-и-Суф в 9 утра в воскресенье", - сказал агентству начальник пресс-центра 209 корпуса афганской армии Ханиф Резаи.

По его словам, все находившиеся в машине боевики убиты.

Талибы эти сведения пока не комментировали.

Как сообщалось, в начале сентября в результате авиаудара ВВС Афганистана был убит теневой губернатор талибов Мулла Абидулла в провинции Баглан, вместе с ним ликвидировали еще 45 террористов.