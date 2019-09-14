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В Афганистане полицейские убили одиннадцать своих сослуживцев

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На юге Афганистана двое сотрудников полиции расстреляли 11 сослуживцев, сообщили в субботу СМИ со ссылкой на управление полиции провинции.

Инцидент произошел накануне вечером в полицейском участке в уезде Шах-Вали-Кот провинции Кандагар, который называется "Дамани", сообщает афганская служба "Голоса Америки" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Кандагара Джамала Баракзая.

Как сообщил представитель полиции, расследование продолжается, подробности произошедшего будут сообщены позже.

Между тем, источник в службе безопасности провинции сообщил изданию, что двое полицейских, открывших огонь по своим сослуживцам, были приняты на службу недавно и являются талибскими (движение "Талибан" запрещено в России - ИФ) боевиками.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером в 21:50, нападавшие бежали, захватив с собой оружие и транспортные средства.

Афганистан Талибан

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