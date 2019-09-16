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Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Митруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели. Новые условия труда испытают на участниках нацпроекта. В нацпроект входят предприятия из 30 регионов России.

– Россия и Белоруссия договорились о единых налогах. Госуправление и армию не будут объединять. Изменения могут вступить в силу в 2022 году.

– Глава "Ростеха" рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании. Опытную сеть запустят не раньше 2022 года. Сейчас "Ростех" работает над планом развития 5G в России.

– Стали известны лауреаты театральной премии "Хрустальная Турандот". Лучшими актерами стали Галина Тюнина и Владимир Машков. Приз за лучший спектакль получил режиссер Деклан Доннеллан.

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