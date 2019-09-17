Глава литовского МИД раскритиковал интеграцию России и Белоруссии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Литва отрицательно относится к новым соглашениям Белоруссии и России о более тесной интеграции двух государств. Об этом заявил во вторник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По мнению главы МИД страны, новые соглашения означают, что "Россия де-юре и де-факто приближается (к границам Литвы - ИФ), со всеми последствиями этого. "Вряд ли мы можем считать это положительным", - пояснил министр.

По словам Линкявичюса, Литва не раз подчеркивала, что Белоруссия "очень сильно интегрирована с Россией" и это ярко иллюстрируют общие системы обороны этих стран, совместная работа служб безопасности. Он добавил, что по этой причине Вильнюс и далее будет придерживаться "принципа селективного сотрудничества" с Белоруссией.

Министр сказал, что пока "вряд ли было бы справедливо делать выводы" из публикуемой в российских СМИ информации о соглашениях по объединению с 2022 года таможенных, торговых систем и финансовых правил, энергетического рынка.

"На самом деле, я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что никто не может отрицать, что есть какие-то секретные протоколы в соглашении", - сказал Линкявичюс, выразив надежду на то, что больше официальной информации поступит в конце 2019 года. Он отметил, что "изменения, если и произойдут, то вряд ли по инициативе белорусских властей".

В понедельник, 16 сентября, газета "Коммерсантъ" опубликовала проект программы интеграции Белоруссии и России, который 6 сентября парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению "Ъ", эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе, и "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла утверждения российского издания о планах создания конфедерации.