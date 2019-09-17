Что случилось этой ночью: вторник, 17 сентября

Предложение Путина Саудовской Аравии, детали иска к ФБК Навального на 1 млрд рублей, предположение Трампа о роли Ирана в атаках на объекты Saudi Aramco

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин предложил Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400. Так, по его мнению, страна сможет обезопасить объекты нефтяной инфраструктуры от атак, подобных тем, каким нефтяные предприятия страны подверглись 14 сентября.

- Правительство "концептуально" поддержало запрет продажи алкоголя в барах и кафе с залом обслуживания до 20 кв.м. Документ, однако, предложено доработать, так как ограничение по продажам может привести к снижению рентабельности добросовестных участников рынка, закрытию заведений, снижению активности предпринимателей и конкуренции. Законопроект, предложенный депутатами-единороссами, рассмотрят 18 сентября.

- "Ъ" сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального. Согласно исковому заявлению, после несогласованных акций 27 июля, 3 и 10 августа компания по прокату автомобилей понесла материальные и репутационные потери. Расход горюче-смазочных материалов из-за изменения маршрутов и перегона машин в парк оценили в 17 млн рублей, упущенную выгоду - в 410,7 млн рублей, неустойки за непредоставленные авто - 185,3 млн рублей, повреждения автопарка протестующими - 187 млн рублей, еще в 200 млн рублей компания оценила ущерб деловой репутации.

- Трамп предположил, что за атаками на объекты Saudi Aramco стоит Иран. Президент США отметил, что расследование все еще продолжается, и подчеркнул, что США не желают вступать в войну с Ираном.

- Колесо перегрелось у российского самолета при посадке в черногорском Тивате. Пассажиры оборотного рейса Red Wings, которые должны были вылететь на этом самолете в Москву, размещены в гостинице. Высадка пассажиров рейса проходила в штатном режиме, никто не пострадал.

- Российский дипломат отверг право Израиля на удары по Сирии. Любые удары по территории суверенного государства-члена ООН неприемлемы, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

- В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача. По версии следствия, потерпевшая, ехавшая на дом к пациенту, не могла найти нужный дом, а преступник вызвался проводить ее, после чего изнасиловал и скрылся.