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Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом

Ранее неизвестные сожгли машину ее невестки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила о том, что ее дом под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - сообщила она агентству "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

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12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Ранее стало известно, что киевский суд принял решение о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в Госбюро расследований по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Украина Киев Валерия Гонтарева

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