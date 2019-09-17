В сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Украины нашли зажигательную ракету

Предполагаемый поджигатель попал на камеры слежения, сказали в полиции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские нашли в сгоревшем доме бывшего председателя Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой зажигательную свето-шумовую ракету и другие улики, сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович. Дом Гонтаревой в Гореничах под Киевом сгорел в ночь на 17 сентября. Полиция считает, что это был поджог.

На вопрос журналистов, могли ли поджигатели использовать бутылку с зажигательной смесью, Жукович ответил, что следов "коктейля Молотова" на пожарище не нашли. "Возможно, военная (ракета - ИФ), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - добавил он.

По его словам, полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения. На запись попал один человек, возможно, причастный к поджогу, который незаконно проник на участок.

Пожар начался, когда в доме был только охранник. Дом Гонтаревой был дачей и использовался летом, сообщает "Лигабизнесинформ" со ссылкой на пресс-службу областной полиции. До сентября 2019 года домовладение постоянно охраняли по шесть человек.

Оперативникам охранник сказал, что услышал ночью шум, вышел во двор и увидел, что у дома загорелась крыша. Следствие установило, что около 3 часов ночи поджигатель перелез через забор на территорию домовладения.

Валерия Гонтарева сейчас находится в Лондоне. Она лечится после того, как попала под машину. Она заявила ночью, что ее дом под Киевом полностью сгорел, потому что кто-то бросил через забор бутылку с зажигательной смесью.

Глава МВД Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления на нее и добавил, что это сделал враг государства в момент, когда в страну прибыла миссия МВФ.

В офисе президента Владимира Зеленского потребовали скорейшего расследования поджога и напомнили, что права на безопасность и на частную собственность должны быть незыблемы и что все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов.

26 августа Гонтарева была сбита автомобилем на пешеходном переходе в Лондоне. Она получила перелом стопы. В ночь на 6 сентября в Киеве неизвестные сожгли машину жены ее сына, которую также зовут Валерия Гонтарева. Экс-глава НБУ связала эти два инцидента и заявила, что не исключает, что будет просить в Великобритании политического убежища.

Гонтарева является фигурантом трех уголовных дел. В деле олигарха Сергея Курченко она проходит подозреваемой в пособничестве в завладении 2 млрд гривен "Аграрного фонда". Также она является свидетелем по делу о злоупотреблении положением членами НБУ. В середине сентября ее квартиру в Киеве обыскали по делу о хищениях в армии, по которому она также проходит свидетелем.

Нацбанком Украины она руководила с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года и стала первой женщиной во главе регулятора.