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Порошенко связал свой допрос с обысками у экс-главы Нацбанка Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко считает, что его допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) связан с обысками у экс-главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой.

Порошенко также заявил журналистам, что связывает допрос с "сожжением машины, давлением на ее (Гонтаревой - ИФ) семью".

Он вновь подчеркнул, что считает дело политически мотивированным. "Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий... Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят", - отметил Порошенко

Экс-президент также сообщил, что в ходе следственных действий ему "задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе".

Кроме того, Порошенко выразил негодование тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать уголовное производство о его неправомерных действиях при подписании Минских соглашений.

Ранее в пятницу, 13 сентября, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила "Интерфаксу", что Порошенко пришел на допрос в ведомство, но не уточнила, в рамках какого дела будут проводиться следственные действия.

В четверг. 12 сентября, сама Гонтарева заявила, что в ее квартире в Киеве сотрудники правоохранительных органов в масках и с автоматами проводят обыск. Сама экс-глава Нацбанка сейчас находится в Лондоне. Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что обыски проводятся в рамках уголовных дел Порошенко, сообщал "Интерфакс-Украина".

В августе стало известно, что экс-главу Нацбанка Гонтареву, бывшего заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко заподозрили в хищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков.

Петр Порошенко Валерия Гонтарева ГБР Украина

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