В ДНР озвучили общее число погибших с начала конфликта в Донбассе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - С начала вооруженного конфликта в 2014 году в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) погибло 4884 человека, сообщила в четверг журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В числе жертв конфликта - 81 ребенок, добавила она. По словам омбудсмена, за текущий год в результате обстрелов с украинской стороны в ДНР погибло 155 человек.

В сентябре в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине сообщали, что с начала конфликта в Донбассе погибло более 3,3 тысячи мирных жителей. Глава миссии Матильда Богнер тогда отмечала существенное снижение количества жертв конфликта с июля.

В феврале 2019 года начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров говорил, что С начала конфликта в Донбассе погибли около 2,5 тысяч мирных граждан, и до 10 тысяч граждан получили ранения.

Боевые действия в Донбассе начались весной 2014 года между украинской армией и сторонниками самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), не признающих официальные власти в Киеве и выступающих за независимость своих республик.