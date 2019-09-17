Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Способ обратить вспять старение человека, первый день после падения "динозаврового" астероида и гормон стресса в костях мышей

Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американским ученым впервые удалось обратить вспять эпигенетическое старение (маркер биологического возраста) человека. Ученые испытали коктейль из гормонов и антидиабетических средств на здоровых взрослых пациентах для того, чтобы улучшить работу тимуса - органа иммунной системы, который с возрастом постепенно замещается на жировую ткань. В крови участников эксперимента выросло количество Т-лимфоцитов, которые производит тимус. При этом ученые обнаружили, что эпигенетический возраст испытуемых снизился за время исследования.

- Ученые обнаружили у мышей новый гормон, без которого стресса действительно не бывает — остеокальцин. А выделяют его, как ни удивительно, кости. Он появляется в ответ на самые разные стрессовые факторы и не зависит от других гормонов стресса - адреналина и кортикостероидов. Остеокальцин действует на множество тканей организма одновременно и блокирует работу парасимпатической нервной системы, то есть действует как настоящий гормон стресса.

- Ученые из США и Китая создали рекордно черный материал, отражающий около 0,00001 падающего на него света. Это на порядок ниже, чем у ближайшего аналога, разработанного в 2010 году в США. Материал состоит из алюминиевой подложки с множеством углублений, на которой располагается массив вертикальных углеродных нанотрубок, поглощающих излучение и превращающих его в тепло.

- Геологи описали первый день кайнозойской эры, события, которые случились сразу после падения на полуостров Юкатан и в Мексиканский залив "динозаврового" астероида размером около 10 километров. Это произошло около 66 млн лет назад, на границе мелового и палеогенового периодов. В результате на планете погибло до 75 процентов видов, в том числе динозавры.

- В этом материале можно узнать о том, как англосаксы хоронили казненных преступников и что захоронение, обнаруженное в британском графстве Хэмпшир в 2016 году, может рассказать о правовой системе того времени.

- В партнерском материале N+1 решил рассказать о тех сценариях, которые могут развиться, если хакеры начнут осваивать нейросети: насколько они вероятны и нужны ли вообще нейросети злоумышленникам.

- Идея голографической дуальности - одна из самых красивых и популярных идей современной физики - впервые была сформулирована Хуаном Малдасеной еще в 1997 году. Однако ученые до сих пор продолжают ее развивать. К настоящему времени эту статью процитировали почти 15 тысяч раз; даже спустя двадцать лет она стабильно набирает около тысячи цитирований в год. Это абсолютный рекорд популярности сюжета из физики высоких энергий. В материале N+1 рассказывается, в чем заключается эта идея и почему она так нравится физикам.

- Технология Hotspot 2.0 уже тестируется в московском метро и должна упростить работу пользователей с публичным Wi-Fi. В партнерском материале N+1 рассказал, что это за технология и почему она пока не внедряется повсеместно.