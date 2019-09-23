Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Недостатки кесарева сечения, испытания "лекарства от старости" и редкий вид повреждения почек из-за страсти к антиоксидантам

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые подсчитали состав кишечной микрофлоры у младенцев, появившихся на свет разными путями, и пришли к выводу, что кесарево сечение действительно мешает матери поделиться с ребенком "здоровыми бактериями". Дети, появившиеся на свет естественным путем, получали бактерии от матери, а у младенцев, родившихся при кесаревом сечении, существенную часть микробиоты составляли патогенные виды бактерий, характерные для больничных помещений. Тем не менее, уже через месяц после родов микробиом таких детей стал похож на здоровый. Поэтому, считают авторы работы, чтобы сделать однозначные выводы о том, как способ рождения влияет на здоровье ребенка, необходимы долгосрочные исследования.

- Опубликованы предварительные результаты третьего клинического испытания сенолитиков - одного из так называемых возможных лекарств от старости - препаратов, которые уничтожают старые клетки. Оказалось, что препараты действительно эффективно отстреливают своих врагов. Девять участников эксперимента - пациенты с диабетом и почечной недостаточностью - принимали сенолитики в течение трех дней, а уже через 11 дней исследователи обнаружили, что старых клеток в их жировой ткани стало меньше.

- Врачи описали случай 81-летнего американца, который стремился получать побольше антиоксидантов и каждый день поглощал орехи, а в итоге заработал кристаллы щавелевой кислоты в почках. Мужчина был увлечен здоровым образом жизни, отличался неплохим здоровьем и ни разу за всю жизнь не лежал в больнице. Каждый день он пил не меньше литра миндального молока, ел несколько ложек томатной пасты, проростки пшеницы, арахис, бразильские орехи, фундук, фисташки, миндаль и какао-порошок. По подсчетам исследователей, эта диета приносила пациенту 1500 мг щавелевой кислоты в день, что более чем в 10 раз превышает суточную норму.

- Исследователи из OpenAI создали, пожалуй, лучшую демонстрацию метода обучения с подкреплением на примере алгоритмов, самостоятельно обучившихся играть в прятки. В начале прячущиеся нейросетевые персонажи научились блокировать проходы большими блоками, однако через некоторое время ищущие агенты научились использовать блоки-лестницы для преодоления стен, после чего первые стали блокировать и лестницы. Авторы отмечают, что в некоторых случаях агенты удивляли их, используя стратегии поведения, о которых разработчики не знали.

- В партнерском материале N+1 говорится о том, как роботы заменяют журналистов: какие функции они выполняют с легкостью, что им пока неподвластно и как предприимчивые журналисты уже заключают творческие союзы со своими кремниевыми коллегами.

- С помощью нейрофизиолога и основателя первой в России лаборатории нейроинтерфейсов Александра Каплана N+1 разобрался, на что способны нейроинтерфейсы (технологии, позволяющие связать мозг и компьютер), что им пока неподвластно и есть ли у биоинженерии шанс стать частью повседневной жизни.

- В партнерском материале N+1 рассказал, чему инженеры, разрабатывающие дронов, могут научиться у птичьих стай и как это связано с сетями 5G.