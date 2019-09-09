Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Безбилетные пассажиры" на МКС, дети инбридинга в UK Biobank и почему пекущиеся блины вращаются в обратном направлении

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Если наливать тесто для блинов на сковородку, иногда оно будет вращаться в противоположную сторону. Физики построили численную модель такой системы и смогли найти объяснение этой, на первый взгляд, загадочной смены направления. Оказалось, что дело в концентрации частиц и силе трения между ними и стенками. Жидкость, как правило, испытывает небольшое трение и движется в ту же сторону, что и контейнер. Однако круглое твердое тело в отсутствии проскальзывания будет катиться по внутренней поверхности и вращаться в противоположную сторону, наподобие вложенных шестерней.

- Международная команда биохакеров пообещала создать "пиратскую" генную терапию более чем в сто раз дешевле оригинала. Команда биологов собралась скопировать препарат для коррекции редкого генетического заболевания - дефицита липопротеинлипазы, этот фермент расщепляет сложные жиры. Оригинал называется Glybera и обходится пациентам в миллион долларов за сеанс лечения. "Пиратская" версия под названием Slybera, по прогнозам создателей, сможет стоить дешевле 7 тыс. долларов.

- Помимо космонавтов, на МКС обитают микроорганизмы - бактерии и грибы. N+1 рассказал все самое интересное о микробиоме на МКС: какие именно микроорганизмы живут на МКС, каким рискам из-за них могут подвергаться люди и как контролируется их численность.

- Когда британцы соглашались участвовать в проекте UK Biobank, едва ли они думали, что среди них будут искать детей инцеста. Но австралийские ученые поискали и нашли целых 125 человек. Для этих людей характерны низкий рост, сниженные физические и умственные способности и слабое здоровье. По оценкам исследователей, частота подобного инбридинга в Великобритании составляет примерно 1:3652, но эти цифры могут быть занижены.

- Ученые на выборке в 450 тысяч человек показали, что риск смерти растет вне зависимости от того, содержится ли в любимом безалкогольном напитке сахар или подсластитель. Первый повышает риск смерти от заболеваний пищеварительной системы, а последний - от сердечно-сосудистых заболеваний.

- 31 августа скончался Иммануил Валлерстайн, один из крупнейших социологов ХХ века, пионер мир-системного анализа и идеолог антиглобализма. Валлерстайн не боялся казаться "еретиком": сомневался в существовании Индии, поддерживал политических маргиналов и находил много общего между историей и законами термодинамики. В память о нем N+1 рассказал о его главных идеях и об их значении.

- Почему погоду нельзя предсказать на месяц вперед? Может ли взмах крыла бабочки вызвать торнадо? Ответить на эти и другие вопросы помогут дифференциальные уравнения - о самых интересных из них рассказано в материале N+1.