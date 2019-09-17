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Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах

Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах
Экс-боксер Виталий Кличко
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра украинской столицы на следующих местных выборах.

"Я уже много сделал и еще много нужно сделать (для Киева - ИФ). Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра", - сказал он на брифинге во вторник.

Кличко отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться "за самоуправление, за интересы киевлян".

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Как сообщалось, группа народных депутатов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.

25 июня 2014 года мэр Киева Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Кабинет министров Украины на заседании 4 сентября принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его от должности главы КГГА противоречащими законодательству, заявив, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Киев Украина Виталий Кличко

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