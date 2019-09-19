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Кличко попросил Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы в Киеве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Городской голова Киева Виталий Кличко обратился в парламент Украины относительно роспуска Киевсовета, который вновь не собрал кворум для сессии, и назначения досрочных выборов в столице.

"Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть, работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве" - заявил в четверг Кличко, сообщила пресс-служба мэра.

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Он напомнил, что 17 сентября во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета были достигнуты договоренности о проведении сессии в этот четверг. "Все говорили о готовности собраться ради решения острых вопросов для города", - подчеркнул городской голова.

Кличко указал, что сейчас необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения по социальным выплатам, зарплатам для транспортников, надбавкам для педагогов. Кроме того, приближается отопительный сезон и "есть неотложные вопросы подготовки к нему".

"Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате будут страдать киевляне! И это меня волнует больше всего", - заявил мэр Киева.

Как сообщалось, группа народных депутатов от партии "Слуга народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета (8 декабря 2019 года). Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.

Украина Киев Виталий Кличко

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