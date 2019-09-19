Уволенный Болтон раскритиковал на частном ужине внешнюю политику Трампа

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время частного ужина раскритиковал внешнюю политику своего бывшего начальника Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Он критиковал Трампа несколько раз, но не называл его по имени", - рассказал изданию один из присутствовавших на частном ланче.

По данным источников, в ходе этой встречи Болтон заявил, что любые переговоры с КНДР и Ираном "обречены на провал". По его словам, все, чего хотят северокорейцы и иранцы, - это обсудить ослабление санкций против них для поддержки их экономик.

Также Болтон считает, что отсутствие реакции США после проведенной иранцами ранее в этом году атаки на американский беспилотник "подготовило почву для иранской агрессии".

Кроме того, он заявил, что идея приглашения членов движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид направила "чудовищный сигнал" и была неуважением к жертвам теракта 11 сентября.

Встреча с Болтоном была организована аналитическим центром Gatestone в Нью-Йорке и прошла в ресторане Le Bernardin в Манхэттене. Миллиардер Ребекка Мерсер представила Болтона гостям как "лучшего советника по национальной безопасности, на которого могла надеяться страна".

Центр Gatestone исследует ислам на Западе и в мусульманском мире. С 2013 года по март 2018 года его председателем являлся сам Болтон.

Трамп в понедельник на прошлой неделе проинформировал Болтона, что Белый дом "больше не нуждается в его услугах". Американский президент отметил, что он был не согласен со многими идеями Болтона.

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмом в отношении этой организации.

Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.