Трамп решил назначить Роберта О'Брайена своим советником по нацбезопасности

Новый советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Роберта О'Брайена на должность нового советника по национальной безопасности.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в Госдепе по делам заложников, на должность нашего нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в твиттере.

"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.

Прошлого своего советника по нацбезопасности Джона Болтона Трамп уволил 10 сентября. Президент отметил, что был не согласен со многими его идеями.