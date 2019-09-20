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Кремль начал готовиться к визиту Николаса Мадуро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что идет подготовка визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Дату визита он не назвал.

Визит намечен на начало октября, сообщили информированные источники "Интерфакса". Один из них отметил, что приезд президента может совпасть с Российской энергетической неделей. Песков сказал, что участие Мадуро в Энергетической неделе не планируется.

12 июня о том, что такая поездка планируется, сообщил МИД Венесэулы. Ведомство пообещало, что Мадуро в Москве подпишет новые соглашения во благо венесуэльского народа.

В последний раз президент Венесуэлы посещал Россию в декабре 2018 года, тогда были подписаны двусторонние контракты на $6 млрд.

11 сентября государственная нефтегазокомпания PDVSA зарегистрировала офис в Москве. Его посетил министр финансов Венесуэлы Мануэль Кеведо и пообещал, что снова приедет в Россию в октябре. По словам министра, уже в июле этот офис был открыт и в нем работало десять человек.

Мадуро в марте 2019 года решил перевести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву из-за санкций США.

Николас Мадуро Венесуэла Дмитрий Песков Москва PDVSA

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