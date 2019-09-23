Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро посетит Москву.

"Скоро в Москву", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Корреспондент "России-24" в эфире телеканала отметил, что Мадуро сообщил в ходе интервью, что не полетит на Генассамблею ООН, неделя высокого уровня которой стартует в понедельник в Нью-Йорке, а "с большим удовольствием уже скоро поедет в Москву".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что визит венесуэльского лидера намечен на начало октября. Один из них говорил, что приезд Мадуро может совпасть с Российской энергетической неделей, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие Мадуро в этом событии не предусмотрено.