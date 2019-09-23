Поиск

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро посетит Москву.

"Скоро в Москву", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Корреспондент "России-24" в эфире телеканала отметил, что Мадуро сообщил в ходе интервью, что не полетит на Генассамблею ООН, неделя высокого уровня которой стартует в понедельник в Нью-Йорке, а "с большим удовольствием уже скоро поедет в Москву".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что визит венесуэльского лидера намечен на начало октября. Один из них говорил, что приезд Мадуро может совпасть с Российской энергетической неделей, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие Мадуро в этом событии не предусмотрено.

Венесуэла Николас Мадуро Россия

Новости по теме

Новости

На Украине девять человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

Россия профинансирует модернизацию абхазской армии

Россия профинансирует модернизацию абхазской армии

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

WSJ выяснила основные причины октябрьского крушения Boeing

WSJ выяснила основные причины октябрьского крушения Boeing

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

"Чернобыль" получил Emmy в категории "лучший мини-сериал"

"Чернобыль" получил Emmy в категории "лучший мини-сериал"

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Госдеп США подтвердил встречу Помпео и Лаврова "на полях" сессии ГА ООН

WSJ назвала сроки ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco

WSJ назвала сроки ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');