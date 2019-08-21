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Мадуро подтвердил наличие контактов с Вашингтоном

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что его представители "месяцами" поддерживают контакты с администрацией американского президента Дональда Трампа.

"Могу подтвердить, что у нас контакты поддерживаются уже месяцами", - сказал он, выступая по государственному телевидению.

Президент добавил: "Так же, как я искал контакты в Венесуэле, я искал и пути для того, чтобы президент Трамп услышал Венесуэлу".

Ранее СМИ сообщили, что Каракас и Вашингтон провели ряд секретных переговоров.

В минувший вторник Трамп заявил журналистам в Белом доме, что представители его администрации вели переговоры "на очень высоком уровне" с представителями разных кругов Венесуэлы, однако отказался сообщить детали переговоров и состав их участников.

США Венесуэла Николас Мадуро

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