Суд в Киеве арестовал угрожавшего взорвать мост бывшего военного

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Днепровский райсуд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога для бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в украинской столице.

Судья Юлия Иванина огласила решение, согласно которому Белько отправили под арест с правом внесения залога в 288 150 гривен (около 755 тысяч рублей).

Белько обвиняют по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании) УК Украины. Изначально предполагалось, что его обвинят по статье о подготовке теракта, однако затем Национальная полиция Украины изменила свои намерения.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что Белько родился в Крыму, с 2014 года принимал участие в АТО. "По моему опыту, и как я могу визуально оценить, он был под действием каких-то веществ, поэтому какого-то конкретного диалога не было (между задержанным и полицейскими), фразы обрывистые", - сказал полицейский.

Как сообщалось, 18 сентября около 16:00 Белько остановился в своем автомобиле на Мосту метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост, а также открыл стрельбу. Четких требований мужчина не выдвигал. В течение почти четырех часов проводилась спецоперация по задержанию. В результате злоумышленника удалось задержать без применения оружия.