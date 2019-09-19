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Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве
Кадр: YouTube-канал Национальной полиции Украины

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, который накануне открыл стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвиняться по статье о подготовке теракта, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"В прокуратуре уже согласовано подозрение... по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании)... Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал Крищенко на брифинге в четверг.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. При задержании у мужчины были изъяты карабин и помповое ружье. В ходе обысков оружие или взрывчатку не обнаружили. По словам Крищенко, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку - "два кило взрывчатки, много боеприпасов".

"Стрелял по дрону из помпового ружья. Попал он или же были другие обстоятельства - не знаю, но дрон упал. Взрывчатки у него не было - ни при нем, ни в автомобиле", - подчеркнул он.

Крищенко рассказал, что задержанный мужчина родился в Крыму, с 2014 года принимал участие в АТО. "По моему опыту, и как я могу визуально оценить, он был под действием каких-то веществ, поэтому какого-то конкретного диалога не было (между задержанным и полицейскими), фразы обрывистые", - сказал он.

По словам Крищенко, мужчина не выдвигал никаких политических требований, а причиной его действий могли стать жизненные трудности. Он отметил, что окончательно обстоятельства будут установлены в ходе следствия и психиатрической экспертизы.

По словам руководителя полиции Киева, в угрожавшего взрывом мужчину решили не стрелять, так как он не стрелял в людей, а только сбил дрон. "У него не было фактически взрывоопасных предметов, он не пытался его (мост) подорвать", - сказал Крищенко, добавив, что это и стало причиной того, что он сдался полиции.

"Именно поэтому и такая квалификация действий",- сказал Крищенко.

Как сообщалось, 18 сентября около 16:00 мужчина остановился в своем автомобиле на Мосту метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал. В течение почти четырех часов проводилась спецоперация по задержанию. В результате злоумышленника удалось задержать без применения оружия.

Киев Мост метро

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