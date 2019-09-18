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Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и пригрозил подорвать Мост метро

Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и пригрозил подорвать Мост метро
Мост метро в Киеве
Фото: Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный угрожает подорвать Мост метро в Киеве, по предварительным данным, он осуществил несколько выстрелов, сообщил агентству "Интерфакс" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов... Движение не осуществляется", - сказал Тракало.

Позднее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что на месте проводится специальная операция. "Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - цитирует начальника полиции Киева Андрея Крищенко отдел коммуникации", - цитирует начальника полиции Киева Андрея Крищенко отдел коммуникации.

Как сообщал Киевский метрополитен, что участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красная") линии проверяется после анонимного звонка о минировании.

Киев

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