В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать метромост

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего подрывом моста Метро в Киеве, сообщил ведущий телеканала NewsOne в прямом эфире.

По словам ведущего, сотрудники силовых структур задержали его и посадили в автозак.

По информации СМИ со ссылкой на источники, этого мужчину зовут Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму.

Спецподразделение КОРД задержало мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, без применения оружия, его автомобиль сейчас осматривают взрывотехники.

"Человек, перегородивший мост, доставлен в управление полиции. Обошлось без жертв и потерь", - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков журналистам. По его словам, операцию проводил КОРД под руководством начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

В свою очередь Крищенко сообщил, что личность мужчины установлена, он бывший военнослужащий, его уволили. По его словам, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.

Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко рассказал журналистам, что, по предварительным данным, мужчина находится в алкогольном или наркотическом опьянении. Он также отметил, что есть информация от полиции о том, что мужчина сбил квадрокоптер, который зафиксировал его лицо.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда", Белько является участником операции на востоке Украины и подавал ходатайство на получение земельного участка. Он имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.