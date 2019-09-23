Иран начал процесс освобождения британского танкера Stena Impero

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Ирана приступило к освобождению танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании и задержанного Тегераном в июле, сообщил в понедельник специализирующийся на морском судоходстве журнал Lloyd's List со ссылкой на представителя иранских властей.

"Судно "очень скоро начнет движение из порта Бендер-Аббас в сторону международных вод", - приводит журнал слова иранского официального лица.

В то же время, по данным издания, несмотря на начало процесса освобождения танкера, уголовное дело, связанное со Stena Impero, не прекращено, а результаты разбирательства будут объявлены позднее.

Ранее в сентябре Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера.

Как сообщал Корпус стражей Исламской революции Ирана, танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.