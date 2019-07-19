Иран захватил британский танкер

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию, внезапно отклонился от курса и направился к северу в сторону иранского острова Кешм, где расположена база иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. По сообщению телеканала, танкер задержан за нарушение международного морского права.

Британское правительство в срочном порядке проверяет информацию о танкере, который внезапно отклонился от курса в районе Ормузского пролива, пишет в пятницу на своем сайте газета The Guardian.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в этом районе у него дежурят боевые корабли, но информацией о танкере оно пока не располагает.

4 июля власти Гибралтара задержали танкер GRACE 1. Его команду подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. Четверых человек из команды танкера обвинили в нарушении санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии и арестовали.

В Иране тогда пообещали не оставить без ответа эти действия гибралтарских властей.

18 июля в КСИР заявили, что задержали в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде топлива. Но не уточнялось, чей это танкер. Под стражу взяли 12 членов экипажа танкера, их национальность не указывается.

Агентство Associated Press сообщило, что на кадрах с задержанным за контрабанду танкером, опубликованных иранским телевидением, заснято пропавшее на выходных судно Riah с пунктом приписки в ОАЭ.

По данным иранских СМИ, танкер вез топливо от иранских контрабандистов иностранным покупателям.