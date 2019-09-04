Иран освободил семь членов экипажа британского танкера

Среди отпущенных с танкера - гражданин России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании и задержанного в июле, передает агентство "Мехр" в среду со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"У нас нет никаких проблем с экипажем и с капитаном судна. Судно было задержано из-за нарушения закона, и в задержании экипажа (в этом случае - ИФ) нет ничего необычного", - сказал он.

"Некоторым из членов экипажа позволили покинуть судно и вернуться к обычной жизни", - добавил он. "Мехр" не уточняет, гражданами какой страны они являются. Ранее сообщалось, что на борту Stena Impero находятся трое россиян.

В посольстве РФ в Тегеране подтвердили информацию об освобождении семи членов экипажа и уточнили, что среди них есть один россиянин. "Да, действительно, мы можем подтвердить информацию о том, что иранские власти по запросу компании-судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа", - сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

По его словам, "решение принято в связи с тем, что эти семеро могут безболезненно покинуть судно, а оставшиеся 16 членов экипажа смогут обеспечить нормальное функционирование корабля в случае необходимости его выхода в море".

"Среди отпущенных - один гражданин России. Еще двое россиян остаются на судне", - заявил Ганенко. "Мы иранцам транслировали нашу готовность его забрать из Бендер-Аббаса и перевезти в Тегеран для последующей отправки в Москву. Однако члены экипажа связаны с судовладельцем определенными финансовыми обязательствами по контракту", - отметил российский дипломат.

"И в связи с этим сейчас основные варианты, которые прорабатываются - это оправка челнов экипажа либо в Дубай, либо в Мумбай. Всем этим занимается непосредственно компания-судовладелец, но мы в случае необходимости готовы в любой момент подключиться для того, чтобы оказать помощь российскому гражданину", - добавил он.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.