Глава СВР призвал воздержаться от голословных обвинений в атаке в Саудовской Аравии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает недопустимыми голословные обвинения какой-либо страны в атаках на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры.

"Мы безусловно осуждаем такие действия. Но необходимы очень четкие и объективные доказательства, установление вины. Голословные заявления о том, что автором таких действий может являться одно, второе, третье государство, движение или какая-либо еще сила, они недопустимы", - сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Казани.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.