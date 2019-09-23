Трамп опроверг связь расследования против Байдена с оказанием помощи Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев получит помощь от Вашингтона только в случае, если начнет расследование, связанное с участником американской президентской гонки Джо Байденом.

"Нет, я не говорил, не говорил", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, говорил ли он Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в случае расследования против Джо Байдена и его семьи.

Такое заявление Трамп сделал журналистам во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Это был звонок с поздравлениями, так как тогда он только стал президентом", - сказал Трамп.

Кроме того, президент США не исключил, что стенограмма его разговора с Зеленским будет опубликована, поскольку это был "невинный телефонный разговор".

"Это был очень хороший звонок. Я надеюсь, что вы увидите ее (стенограмму телефонного разговора - ИФ), и я надеюсь, что вы увидите ее скоро", - сказал он.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена (сына американского политика-демократа Джо Байдена), а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

Также СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.