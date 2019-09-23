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Трамп и Дуда обсудили воспрепятствование строительству "Северного потока-2"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в ходе встречи "на полях" Генассамблеи ООН обсудили, как можно воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2", сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать (реализации) проекта газопровода "Северный поток 2", - сообщает агентство.

Ранее Трамп неоднократно критиковал этот проект, призывал Европу к диверсификации источников энергопоставок и отмечал, что альтернативным источником может стать сжиженный природный газ из США.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа.

Северный поток-2 Дональд Трамп Анджей Дуда США Польша

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