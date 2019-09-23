Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании - Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон - убеждены, что за атакой против саудовских нефтяных объектов стоит Иран, сообщают в понедельник французские СМИ.

Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.