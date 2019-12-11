ООН не смогла подтвердить, что объекты Saudi Aramco обстрелял Иран

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ООН на данный момент не может подтвердить, что ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые использовались в атаках на саудовские нефтяные объекты в сентябре, были иранскими, заявил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш.

"В настоящее время невозможно на независимой основе подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение", - написал он в докладе, представленном Совету безопасности всемирной организации.

В документе говорится, что эксперты ООН пришли к такому выводу после изучения обломков использовавшегося оружия.

США, европейские страны и Саудовская Аравия обвинили Иран в атаках 14 сентября на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. При этом ответственность за теракты взяла на себя йеменская группировка хуситов, а Иран, поддерживающий хуситов, отрицает свою причастность к атакам.