Байден назвал импичмент неизбежным, если Трамп не предоставит запрошенные данные

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его администрация должны предоставить Конгрессу информацию для проводимых расследований, а если этого не произойдет, что конгрессменам следует инициировать процедуру импичмента в отношении главы государства, заявил во вторник участник президентской гонки США Джо Байден.

"Если президент не будет исполнять требование Конгресса (о предоставлении информации - ИФ), если он продолжит препятствовать Конгрессу и пренебрегать законом, то Дональд Трамп, по моему мнению, не оставит Конгрессу другого выхода, кроме как импичмент", - сказал Байден, чье выступление в штате Делавэр транслировало американское телевидение.

Байден отметил, что, в частности, администрации США следует предоставить Конгрессу копию жалобы, которую составил американский информатор из-за беседы президента США с неким иностранным лидером, по утверждению СМИ, президентом Украины Владимиром Зеленским.

До сих пор Байден открыто не выступал в поддержку импичмента Трампа. Так, выступая в Айове на выходных, Байден заявил, что то, что разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, о котором ранее сообщали СМИ - "невероятное злоупотребление властью". В то же время, Байден заявлял, что он не будет высказывать мнения об импичменте.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

В понедельник Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь. Он отметил, что США готовы замораживать средства для Украины, если страны Европы не будут делать свой вклад.