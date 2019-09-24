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Байден пригрозил выступить в поддержку импичмента Трампа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Участник американской президентской гонки Джо Байден планирует во вторник призвать Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в случае, если тот не будет сотрудничать в рамках проводимых Конгрессом расследований, сообщает издание Politico.

В частности, Трамп, по мнению Байдена, должен предоставлять Конгрессу информацию по его телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, спровоцировавшему скандал в США. Такое заявление Байден планирует сделать во время выступления в штате Делавэр позже во вторник.

"Он призовет Трампа удовлетворить все оставшиеся законные запросы Конгресса об информации, в том числе по украинскому вопросу, а также по другим расследованиям. И, если Трамп не подчинится, у Конгресса не будет выбора кроме как начать импичмент", - заявил помощник Байдена.

Ранее Байден открыто не выступал в поддержку импичмента Трампа. Так, выступая в Айове на выходных, Байден заявил, что то, что разговор Трампа с президентом Украины, о котором ранее сообщали СМИ - "невероятное злоупотребление властью". В то же время Байден отмечал, что не будет высказывать мнения об импичменте.

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

В понедельник Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь. Он отметил, что Штаты готовы замораживать средства для Украины, если страны Европы не будут делать свой вклад.

США Джо Байден Дональд Трамп

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