Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал "частными и конфиденциальными" его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.

Так он ответил на вопрос журналиста по поводу своих бесед с Трампом на полях Саммита ООН по целям устойчивого развития в Нью-Йорке. На вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмма их разговора была обнародована, Зеленский ответил: "Посмотрим".

При этом, как отмечает телеканал, президент Украины не ответил на вопрос, понимал ли он, что американская военная помощь Украине и расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера были связаны.

Ранее в среду газета The Washington Post написала, что в администрации Трампа в течение нескольких месяцев пытались не допустить общения президента США со своим украински коллегой. Американские чиновники опасались, что Трамп мог бы использовать эти контакты для того, чтобы убедить Киев предоставить информацию, которая могла бы нанести вред Джо Байдену - потенциальному конкуренту Трампа в предвыборной гонке на пост президента США 2020 года и его сыну.

Кроме того, в среду Трамп заявил, что власти США получили разрешение от Украины опубликовать стенограмму его разговора с Зеленским. Скандал вокруг этого разговора, спровоцированный демократами, Трамп вновь назвал охотой на ведьм. Именно это дело подтолкнуло спикера палаты представителей Нэнси Пелоси начать процедуру импичмента против Трампа.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий также писал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию. Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей.