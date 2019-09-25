Источники сообщили о прибытии в Венесуэлу группы военных специалистов из РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Группа военных специалистов из РФ прибыла в Венесуэлу, сообщили "Интерфаксу" в среду российские информированные источники.

Как рассказал один из собеседников агентства, специалисты прибыли в венесуэльскую столицу Каракас. Когда именно это произошло, он не уточнил.

По словам другого источника, специалисты были доставлены в Венесуэлу для текущего обслуживания и ремонта военной техники и вооружения, поставленных ранее в рамках контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами.

Накануне со ссылкой на сайт мониторинга полетов Flightradar24 и венесуэльских наблюдателей в соцсетях сообщалось, что российский самолет Ил-62М находится в Каракасе.

Утверждалось, что этот самолет прибыл в Венесуэлу еще 21 сентября. Кроме него, по некоторым данным, в страну также прилетел российский самолет Ан-124-100 "Руслан".

В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российских военных специалистов в Венесуэле почти нет, однако подчеркнул, что в страну могут прибыть новые в рамках ротации.

Российская сторона неоднократно заявляла, что российских войск в Венесуэле нет. По словам президента РФ Владимира Путина, у России с Венесуэлой есть контракты, в которых прописано, что РФ должна обслуживать поставленную технику, поддерживать ее в рабочем состоянии, обучать специалистов, и Москва выполняет эти обязательства.

Армия Венесуэлы преимущественно оснащена российским оружием.

Информация о прибытии военных специалистов из РФ в Венесуэлу появилась на фоне визита в Россию венесуэльского президента Николаса Мадуро.