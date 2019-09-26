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Песков сказал, что Путин не обещал Мадуро новых кредитов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро не обсуждали новые кредиты Каракасу и не называли конкретные суммы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Мадуро прилетел в Москву 24 сентября.

Он напомнил, что Россия оказывает Венесуэле различную помощь, в том числе осуществляет "консультативное взаимодействие в самых разных областях". "И это сотрудничество будет продолжаться", - добавил он.

По словам Пескова, президенты обсудили военно-техническое сотрудничество. Он напомнил, что Венесуэла ранее получила от России военную технику, ее нужно обслуживать и ремонтировать, этим занимаются российские специалисты.

25 сентября Путин на встрече с Мадуро назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу, которая оказалась "в непростой ситуации в связи с внешним давлением". Поставки продуктов должны удовлетворить потребности венесуэльцев и улучшить их благосостояние, отметил он.

Президент рассказал, что скоро в Каракас будет отправлено 1,5 млн доз вакцины от гриппа и Москва могла бы поставлять на постоянной основе до 5 млн доз.

Он также отметил, что торговые отношения двух стран "развиваются поступательно" и за последние месяцы товарооборот вырос на 10%.

Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что "Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику" этой страны.

Владимир Путин Николас Мадуро Венесуэла Каракас Дмитрий Песков

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