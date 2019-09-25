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Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева
Представитель Болгарии Кристалина Георгиева
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) на пять лет избрана кандидат от Евросоюза Кристалина Георгиева.

Представительница Болгарии ранее была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного банка.

Георгиева, которая станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой, вступит в должность с 1 октября, говорится в сообщении фонда.

В начале сентября Совет управляющих МВФ снял любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. До этого главой фонда не мог стать человек в возрасте 65 лет и старше, а уже избранный директор не мог продолжать работу после 70-летия. Сняв возрастные ограничения, МВФ открыл дорогу к должности 66-летней Георгиевой.

Пост директора-распорядителя МВФ стал вакантным после того, как Кристин Лагард сложила с себя полномочия из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполнял первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

МВФ Кристалина Георгиева

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