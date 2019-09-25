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Туристы оказались в заложниках у отелей из-за миллионных долгов Thomas Cook

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Владельцы отелей по всему миру выражают недовольство не выплаченными им долгами обанкротившегося туроператора Thomas Cook, и это сказывается на положении туристов, сообщают британские СМИ.

По данным британских СМИ, многие клиенты компании после объявления о банкротстве туроператора "оказались в заложниках": им не разрешали покинуть отели, пока задолженность Thomas Cook не будет погашена.

По словам британки по имени Натали, путешествовавший с туроператором Thomas Cook, подобная ситуация произошла с ней в Мексике. "Вчера нас взяли в заложники. Наши номера закрыли, нам не давали воду в 40-градусную жару. И еще нам отключили Wi-Fi, и мы не могли ни с кем связаться", - написала она в твиттере.

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По сообщениям СМИ, туроператор задолжал гостиницам в общей сложности 338 млн фунтов стерлингов. В частности, например, одному из отелей в Мексике Thomas Cook должен 2,5 млн фунтов. "Мы узнали об одном отеле в Мексике, которому задолжали 2,5 млн фунтов. Неудивительно, что они (владельцы отелей - ИФ) переживают", - сказала председатель Управления гражданской авиации Великобритании Дирдра Хаттон в эфире радио BBC.

Проблемы у постояльцев отелей возникли и на Кубе, где вмешаться в дело пришлось послу Великобритании Энтони Стоуксу.

Ранее на этой неделе британская туристическая компания Thomas Cook объявила, что "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 тыс. туристов по всему миру.

Компания вела свою историю с 1841 года и считалась старейшей в мире в этом сегменте.

Прекращение деятельности Thomas Cook последовало за несколькими месяцами переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Thomas Cook Мексика

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