"Дочки" Thomas Cook в Австрии и Польше объявили о банкротстве

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Дочерние" предприятия туроператора Thomas Cook в Австрии и Польше объявили о ликвидации после банкротства ританского холдинга и его германского подразделения, сообщила газета Der Standart.

Австрийский Thomas Cook подал заявление о банкротстве в Венский коммерческий суд и продолжение деятельности или получение очередных кредитов не обсуждает. Компания закроется.

Представитель "Общества защиты кредиторов"(KSV) Герхард Вайнхофер объяснил изданию, что для клиентов ситуация не изменится. Любой турист, забронировавший тур, перелет, отель или прокат машины, защищен директивой Евросоюза о пакетных турах, а самостоятельные путешественники могут с туроператором судиться, сказал он.

Thomas Cook Austria накопил значительные долги перед туроператорами Neckermann Slovakia sro (Thomas Cook Austria AG владеет 60% акций компании) и венгерским Neckermann Utazas Szolgaltato, (владеют 100% акций).

Польская туристическая компания Neckermann Polska, входящая в британскую туристическую группу Thomas Cook, также объявила о банкротстве. В Районный суд Варшавы она обратится в ближайшие дни. С 26 сентября компания полностью прекратила продажи в Польше. Работать самостоятельно она не сможет, несмотря на стабильное финансовое состояние.

По информации издания Gazeta, по линии туроператора в поездках по Европе, Турции и Тунису находятся около 3600 человек.

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации 23 сентября из-за невозможности урегулировать спор с кредиторами. Компания должна им около 2 млрд фунтов. Отели по всему миру недовольны тем, что туроператор им не выплатил долги, и некоторые туристы оказываются в заложниках: им запрещают покидать гостиницы, пока долги не будут уплачены. По данным британским СМИ, в общей сложности компания должна отелям 338 млн фунтов.

Связанные с Thomas Cook российские туроператоры "Интурист" и "Библио Глобус" заявили, что их деятельность не зависит от положения британского холдинга и на их клиентах банкротство не скажется.