Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему "Библио-Глобус"

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не сказалось на работе принадлежащей ему российской компании "Библио-Глобус", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе турфирмы.

Деятельность "Библио-Глобуса" находится вне сферы влияния Thomas Cook. "Принимающие компании "Библио-Глобус" работают в обычном режиме по приему и обслуживанию клиентов как в России, так и за ее пределами, все взаиморасчеты по договорам с объектами размещения, транспортными компаниями проведены, полетная программа подконтрольна только партнерам туроператора "Библио-Глобус" в рамках заключенных договоров перевозок", - заявил туроператор.

Thomas Cook сообщил о покупке 100% "Библио-Глобуса" в марте 2019 года. Сделка не закрыта, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире "России 24". По ее данным, стороны успели только подписать часть документов, основная сделка планировалась на конец сентября.

Thomas Cook утром 23 сентября объявил о ликвидации. Оператору не удалось договориться с инвесторами и кредиторами, его долги составили около 2 млрд фунтов. Компания прекратила все полеты, аннулировала туры и бронирования. Британскому правительству предстоит вернуть на родину более 150 тысяч сограждан, это будет самая массовая репатриация британцев за историю мирного времени.

Входящий в Thomas Cook российский "Интурист" также уже заявил, что банкротство не скажется на его работе, обслуживание клиентов продолжается в плановом порядке, никаких рейсов компания не отменяет.