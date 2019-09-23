Поиск

Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему "Библио-Глобус"

Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему "Библио-Глобус"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не сказалось на работе принадлежащей ему российской компании "Библио-Глобус", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе турфирмы.

Деятельность "Библио-Глобуса" находится вне сферы влияния Thomas Cook. "Принимающие компании "Библио-Глобус" работают в обычном режиме по приему и обслуживанию клиентов как в России, так и за ее пределами, все взаиморасчеты по договорам с объектами размещения, транспортными компаниями проведены, полетная программа подконтрольна только партнерам туроператора "Библио-Глобус" в рамках заключенных договоров перевозок", - заявил туроператор.

Thomas Cook сообщил о покупке 100% "Библио-Глобуса" в марте 2019 года. Сделка не закрыта, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире "России 24". По ее данным, стороны успели только подписать часть документов, основная сделка планировалась на конец сентября.

Thomas Cook утром 23 сентября объявил о ликвидации. Оператору не удалось договориться с инвесторами и кредиторами, его долги составили около 2 млрд фунтов. Компания прекратила все полеты, аннулировала туры и бронирования. Британскому правительству предстоит вернуть на родину более 150 тысяч сограждан, это будет самая массовая репатриация британцев за историю мирного времени.

Входящий в Thomas Cook российский "Интурист" также уже заявил, что банкротство не скажется на его работе, обслуживание клиентов продолжается в плановом порядке, никаких рейсов компания не отменяет.

Thomas Cook Интурист Библио-Глобус АТОР Майя Ломидзе Великобритания

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ опустился к уровню двухнедельной давности по индексу МосБиржи

В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление

Производители молока пожаловались на расходы на маркировку продукции

Совладелец "Московского речного пароходства" задумался о продаже доли

Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера полисов ОСАГО

Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера полисов ОСАГО

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

"Ведомости" узнали, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле

"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет

"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет

США введут санкции против последнего источника финансовых средств Ирана

США введут санкции против последнего источника финансовых средств Ирана

Саудовская Аравия заставила состоятельных граждан участвовать в IPO Saudi Aramco

Саудовская Аравия заставила состоятельных граждан участвовать в IPO Saudi Aramco
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');