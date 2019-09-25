Лавров анонсировал резкий ответ на отказ США выдать визы части делегации РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия резко ответит на отказ США выдать визы нескольким членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Ранее США отказали в визах на десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, а также главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

"Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что Слуцкий и Косачев уже "многократно ездили в США", как и почти все сотрудники МИД России, получившие отказ в визах.

"Из наших сотрудников, среди них были и переводчики, практически все, кому отказали, неоднократно ездили на мероприятия различных органов ООН. Единственный в этом списке был начальник отдела в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ), которого уже не пускали на разоруженческие мероприятия, хотя он был назначен главой делегации экспертов", - заявил Лавров.

Он добавил, что Россия тогда протестовала из-за отказа в визе, но американская сторона возразила, что США как страна-хозяйка, принимающая у себя штаб-квартиру ООН, не нарушила обязательств, в том числе закрепленных в соглашениях между США и ООН о необходимости обеспечивать беспрепятственное участие всех ее членов во всех мероприятиях.

При этом Лавров выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не причастны к истории с отказом в визах. Министр полагает, что это сделали "чиновники среднего звена".

По его словам, "в Вашингтоне есть бюрократия, которая взращена на антисоветчине, сейчас - на русофобии, и которая хочет переждать любые позитивные нотки, звучащие порой из Белого дома в отношении необходимости налаживать с Россией нормальные отношения".

Ранее в США этот инцидент назвали частным и отказались его комментировать. МИД РФ выразил протест Соединенным Штатам, Кремль обвинил США в нарушении обязательств как страны, предоставляющей штаб-квартиру организации.

Кроме того, Госдума РФ допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России в ответ на отказ в выдаче виз российской делегации.