Председатели трех комитетов Палаты представителей США потребовали документы по Украине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатели сразу трех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили главе Госдепа Майку Помпео запрос о предоставлении документов, связанных со взаимодействием Вашингтона с Киевом, сообщает издание The Hill.

По его данным, документ подготовил комитет Палаты представителей по иностранным делам совместно с комитетами по разведке и по надзору и реформам. Запрос передан в рамках начатой Палатой представителей процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

В документе демократы обвиняют Помпео в отказе передать запрашиваемую информацию по Украине Конгрессу США. Они дали одну неделю на передачу документов - до 4 октября 2019 года.

"Ваш неоднократный отказ предоставить запрошенные документы не только мешает нашим комитетам полностью расследовать эти вопросы, но и снижает способность Конгресса выполнять свои конституционные обязанности по защите нашей национальной безопасности и неприкосновенности нашей демократии", - говорится в совместном запросе глав комитета по иностранным делам Элиота Энгеля, комитета по разведке Адама Шиффа и комитета по надзору и реформам Элайджи Каммингса.

Ранее на этой неделе Помпео заверил, что никто из сотрудников Госдепа не нарушал правил в том, что касается контактов с украинской стороной.

Демократы, удерживающие большинство в Палате представителей, начали расследование в рамках процедуры импичмента. Отправной точкой для этого стал летний телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению демократов, в ходе этого разговора Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему возможному сопернику на выборах 2020 года - Джо Байдену.

Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена.

Затем на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента, однако демократы не стали останавливать процедуру импичмента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.