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Председатели трех комитетов Палаты представителей США потребовали документы по Украине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатели сразу трех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили главе Госдепа Майку Помпео запрос о предоставлении документов, связанных со взаимодействием Вашингтона с Киевом, сообщает издание The Hill.

По его данным, документ подготовил комитет Палаты представителей по иностранным делам совместно с комитетами по разведке и по надзору и реформам. Запрос передан в рамках начатой Палатой представителей процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

В документе демократы обвиняют Помпео в отказе передать запрашиваемую информацию по Украине Конгрессу США. Они дали одну неделю на передачу документов - до 4 октября 2019 года.

"Ваш неоднократный отказ предоставить запрошенные документы не только мешает нашим комитетам полностью расследовать эти вопросы, но и снижает способность Конгресса выполнять свои конституционные обязанности по защите нашей национальной безопасности и неприкосновенности нашей демократии", - говорится в совместном запросе глав комитета по иностранным делам Элиота Энгеля, комитета по разведке Адама Шиффа и комитета по надзору и реформам Элайджи Каммингса.

Ранее на этой неделе Помпео заверил, что никто из сотрудников Госдепа не нарушал правил в том, что касается контактов с украинской стороной.

Демократы, удерживающие большинство в Палате представителей, начали расследование в рамках процедуры импичмента. Отправной точкой для этого стал летний телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению демократов, в ходе этого разговора Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему возможному сопернику на выборах 2020 года - Джо Байдену.

Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена.

Затем на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента, однако демократы не стали останавливать процедуру импичмента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден Хантер Байден США Украина

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