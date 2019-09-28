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Адвокат Трампа не будет давать показания без его разрешения

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что не будет давать показания по запросу Палаты представителей Конгресса США без консультаций со своим клиентом Дональдом Трампом, передает CNN.

"В конечном итоге, если я скажу "да", а он скажет "нет", то я не могу давать показания", - сказал Джулиани, добавив, что он не обсуждал с Трампом возможность дачи показаний.

Он пояснил, что его работа на президента США защищается соглашением между клиентом и адвокатом. При этом на вопрос о том, не боится ли он вызова для дачи показаний повесткой из Палаты представителей, Джулиани рассмеялся, заявив, что у них нет на то законных оснований.

"Я считаю это шуткой. Грустной шуткой", - сказал Джулиани, добавив, что подумывает оспорить повестку на том основании, что они не являются законным комитетом.

CNN отмечает, что демократы из Палаты представителей назвали Джулиани в числе тех, от кого хотели бы услышать показания по вопросу о предполагаемом давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщали американские СМИ, в ходе телефонного разговора 25 июля Трамп неоднократно призывал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, - а чтобы надавить на Киев, задержал выделение военной помощи Украине.

Из-за этого демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора, из которой следует, что Трамп действительно просил расследовать дело Байденов, но не шантажировал его военной помощью.

Рудольф Джулиани Дональд Трамп США Украина

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