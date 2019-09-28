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Адвокат Трампа отменил визит на конференцию с участием Путина в Армении

Адвокат Трампа отменил визит на конференцию с участием Путина в Армении
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани
Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что отменил поездку на конференцию в Армении, где он должен был за деньги выступить с речью, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что речь идет об организованной при поддержке Евразийского экономического союза конференции в Армении. Ожидается, что ее посетят президент РФ Владимир Путин и ряд других высокопоставленных российских чиновников.

Утром в пятницу Джулиани подтвердил The Washington Post свое участие в конференции, но к вечеру передумал.

"Я не знал, что Путин идет", - объяснил он свое решение, добавив, что "главным в доблести является благоразумие".

Газета указывает, что отказ Джулиани от участия в конференции произошел на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Утверждалось, что Трамп вынуждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, - а чтобы надавить на Киев, задержал выделение военной помощи Украине. Из-за этого демократы в Палате представителей начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

Сам Джулиани ранее заявил, что не будет давать показания перед Конгрессом, если Трамп не даст на это согласие.

Рудольф Джулиани Владимир Путин Дональд Трамп США Россия Армения Украина

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