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В Афганистане ликвидировали главаря талибов вместе с 14 боевиками

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара ВВС страны уничтожили назначенного талибами ("Талибан", организация запрещена в России - ИФ) главу уезда Чимтал, сообщили в субботу в пресс-центре 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии.

Как рассказали в пресс-центре, теневой глава уезда Гол Наби Мубариз и 14 сопровождавших его боевиков были ликвидированы накануне вечером на территории Чимтала, после того как колонна вооруженной группы была опознана и атакована с воздуха авиацией афганской национальной армии.

По данным военных, в ходе авиаудара ранения получили 20 боевиков.

В пресс-центре добавили, что боевики намеревались атаковать избирательные участки на территории уезда.

Как сообщалось, 28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

Талибы ранее пригрозили сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

В субботу утром, спустя примерно час после того, как началось голосование, произошел взрыв возле избирательного участка в городе Кандагар.

Афганистан Талибан

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