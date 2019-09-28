Поиск

Два десятка человек пострадали в результате столкновений в Кабуле

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 человек были ранены в Кабуле в день президентских выборов.

В частности, в итальянскую неправительственную медицинскую клинику Emergency в Кабуле доставили 18 пострадавших, сообщил ее твиттер.

"В нашу больницу в Кабуле доставлены 18 раненых в результате нескольких столкновений, по крайней мере, еще восемь прибывают", - говорится в сообщении.

"Новости об инцидентах со всей страны поступают в этот день выборов #В Афганистане. Даже одна из наших машин скорой помощи подверглась нападению, наш коллега, который ехал на ней, был ранен, как и родственники, которые сопровождали пациента", - сообщила клиника, которая оказывает бесплатную медпомощь жертвам войны.

Как сообщалось, 28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

Ранее в Независимой избирательной комиссии сообщили, что время голосования на выборах в Афганистане продлено до 17 часов (15:30 по Москве). Комиссия не комментирует свое решение, но, как предполагается, оно связано с тем, что на многих избирательных участках процесс голосования вместо семи утра начался гораздо позже намеченного, или же некоторые участки так и не открылись из-за угроз безопасности.

Новости по теме

Новости

Рука-манипулятор МКС захватила японский "грузовик" для последующей стыковки

Самолет ВКС РФ снова пролетел над районами размещения стратегических ядерных сил США

В южнокорейском порту загорелось судно с нефтепродуктами

В южнокорейском порту загорелось судно с нефтепродуктами

S&P повысило рейтинг Украины до "B"

Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане

Адвокат Трампа отменил визит на конференцию с участием Путина в Армении

Адвокат Трампа отменил визит на конференцию с участием Путина в Армении

Трамп на встрече с Лавровым заявлял, что его не волнует вмешательство РФ в выборы

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу специалистов из РФ в военно-технической сфере

Белый дом ограничил доступ к переговорам Трампа с Путиным и саудовским кронпринцем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');