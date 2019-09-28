Два десятка человек пострадали в результате столкновений в Кабуле

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 человек были ранены в Кабуле в день президентских выборов.

В частности, в итальянскую неправительственную медицинскую клинику Emergency в Кабуле доставили 18 пострадавших, сообщил ее твиттер.

#Afghanistan 18 wounded from various areas admitted in our #Kabul hospital, at least 8 other coming #AfghanElections2019 — EMERGENCY (@emergency_ong) 28 сентября 2019 г.

"В нашу больницу в Кабуле доставлены 18 раненых в результате нескольких столкновений, по крайней мере, еще восемь прибывают", - говорится в сообщении.

"Новости об инцидентах со всей страны поступают в этот день выборов #В Афганистане. Даже одна из наших машин скорой помощи подверглась нападению, наш коллега, который ехал на ней, был ранен, как и родственники, которые сопровождали пациента", - сообщила клиника, которая оказывает бесплатную медпомощь жертвам войны.

#Afghanistan one of our ambulances accidentally hit by gunfire in Logar province; our nurse on board and the relative escorting the patient were wounded #AfghanElections2019 — EMERGENCY (@emergency_ong) 28 сентября 2019 г.

Как сообщалось, 28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

Ранее в Независимой избирательной комиссии сообщили, что время голосования на выборах в Афганистане продлено до 17 часов (15:30 по Москве). Комиссия не комментирует свое решение, но, как предполагается, оно связано с тем, что на многих избирательных участках процесс голосования вместо семи утра начался гораздо позже намеченного, или же некоторые участки так и не открылись из-за угроз безопасности.