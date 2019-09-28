Большинство клириков "русского экзархата" в Европе присоединилось к РПЦ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На состоявшемся в Париже в субботу собрании духовенство "русского экзархата" в Западной Европе последовало примеру ее главы и присоединилось к Русской православной церкви, сообщила пресс-служба РПЦ.

"Собранием было принято соответствующее обращение к Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу", - сказали в пресс-службе.

Решение Священного Синода РПЦ по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании.

Как сообщалось, 14 сентября Синод РПЦ принял в ее состав главу бывшего "русского экзархата" Константинополя в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и все приходы, которые захотят последовать за ним.

В конце прошлого года Константинопольский Синод в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат", что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего.