РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Священный Синод в Москве принял главу "русского экзархата" Константинополя Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский".
Также в эту юрисдикцию приняты все желающие клирики, находящиеся под его руководством, и приходы, которые выразят такое желание.
Это решение было принято Синодом РПЦ в субботу на внеочередном заседании по итогам рассмотрения обращения архиепископа Иоанна.
Управление приходами поручено архиепископу Дубнинскому Иоанну.
После получения обращения от собрания представителей приходов Синод РПЦ дополнительно обсудит будущую каноническую форму их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций "русского экзархата".
На прошедшем 7 сентября в Париже общем собрании большинство приходов экзархата выразили желание перейти под управление РПЦ, в то же время по итогам голосования не набралось необходимых по уставу двух третей голосов. После этого в Московском патриархате заявили о готовности принимать общины, желающие к нему перейти, в индивидуальном порядке.
В ноябре 2018 года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты дальнейшего развития.
Месяц назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции.
Константинополь же в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.
История "русского экзархата"
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, большинство приходов сохранили лояльность архиепископу Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.
В 1944 году архиепископ Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным.
В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и в настоящее время обсуждает варианты будущего, один из которых - воссоединение с РПЦ.
Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.