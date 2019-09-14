РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"

Вид на храм Воскресения Христова в Тезине в Ивановской области Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Священный Синод в Москве принял главу "русского экзархата" Константинополя Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский".

Также в эту юрисдикцию приняты все желающие клирики, находящиеся под его руководством, и приходы, которые выразят такое желание.

Это решение было принято Синодом РПЦ в субботу на внеочередном заседании по итогам рассмотрения обращения архиепископа Иоанна.

Управление приходами поручено архиепископу Дубнинскому Иоанну.

После получения обращения от собрания представителей приходов Синод РПЦ дополнительно обсудит будущую каноническую форму их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций "русского экзархата".

На прошедшем 7 сентября в Париже общем собрании большинство приходов экзархата выразили желание перейти под управление РПЦ, в то же время по итогам голосования не набралось необходимых по уставу двух третей голосов. После этого в Московском патриархате заявили о готовности принимать общины, желающие к нему перейти, в индивидуальном порядке.

В ноябре 2018 года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты дальнейшего развития.

Месяц назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции.

Константинополь же в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.